Съезд ОНФ пройдет в новом формате антиконференции

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) проведет ближайший съезд 29 ноября в новом формате антиконференции, на которой движение обсудит народный контроль за исполнением майского указа президента РФ Владимира Путина, сообщила пресс-служба ОНФ.
"Действия Народного фронта по контролю за исполнением нацпроектов будут прописаны в "дорожных картах", которые эксперты представят на съезде ОНФ 29 ноября. Он пройдет в новом формате антиконференции", — приводятся слова руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова.
Анисимов отметил, что на антиконференции будут обсуждаться форматы и инструменты народного контроля за исполнением майского указа президента РФ по каждому из 12 направлений.
Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый майский указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%.