Съезд ОНФ пройдет в новом формате антиконференции

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) проведет ближайший съезд 29 ноября в новом формате антиконференции, на которой движение обсудит народный контроль за исполнением майского указа президента РФ Владимира Путина, сообщила пресс-служба ОНФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал протокол заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 24 октября 2018 года. В связи с этим Путин дал поручение Общероссийскому народному фронту "Народный фронт "За Россию" обеспечить мониторинг хода выполнения указа президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в том числе в части влияния на качество жизни граждан изменений, достигнутых в ходе реализации нацпроектов.

"Действия Народного фронта по контролю за исполнением нацпроектов будут прописаны в "дорожных картах", которые эксперты представят на съезде ОНФ 29 ноября. Он пройдет в новом формате антиконференции", — приводятся слова руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова.

Формат антиконференции – это живое и свободное общение с модераторами тематических площадок без докладчиков и выступлений в прениях.

Анисимов отметил, что на антиконференции будут обсуждаться форматы и инструменты народного контроля за исполнением майского указа президента РФ по каждому из 12 направлений.

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый майский указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%.