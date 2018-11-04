В Госдуме рассказали о пользе от перевода Бурятии и Забайкалья в состав ДФО

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Передача Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа будет способствовать улучшению инвестиционного климата в этих регионах, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

В воскресенье стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в ДФО. Согласно документу, правительству поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим указом.

"Я думаю, что решение правильное: привлечь внимание, инвестиционный климат (сделать – ред.) привлекательным. Не секрет, что и Бурятия, и Забайкальский край в социально- экономическом развитии не самые лучшие территории. Комитет будет активно сотрудничать", — сказал Харитонов.