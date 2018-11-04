Бурятия и Забайкалье вошли в Дальневосточный федеральный округ

Вид на реку Иркут около села Зактуй в Тункинском районе Республики Бурятия. Архивное фото

Вид на реку Иркут около села Зактуй в Тункинском районе Республики Бурятия. Архивное фото

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ.

Согласно документу, правительству поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим указом.

Кроме того, Путин поручил руководителю администрации президента утвердить штатную численность аппаратов полномочных представителей в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Преимущества федерального округа

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что вхождение в ДФО даст республике дополнительные возможности.

Он напомнил о преимуществах федерального округа. Среди них поддержка в экономической и социальной сферах, стимулирование инвестпроектов, поддержка Фонда развития Дальнего Востока.

Кроме того, в ДФО действуют выплаты при рождении третьего ребенка, возможности введения электронных виз и развитие туризма, а также предоставление "дальневосточного гектара".

При этом Цыденов отметил, что в Сибирском федеральном округе Бурятии было комфортно работать с полпредом Сергеем Меняйло.

Территория льгот

Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов заявил, что рад быстрому решению президента.

Он рассказал, что поднимал вопрос о распространении на Забайкалье всех эффективных инструментов развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно в дальневосточных регионах.

По его словам, у территорий схожие проблемы, поэтому будет справедливо, что жители Забайкалья получат те же преференции и льготы.

"Благодаря этому решению президента забайкальцы смогут воспользоваться правом бесплатного получения земли, так называемым "дальневосточным гектаром". Край будет получать больше федеральных субсидий на авиаперелеты. Благодаря льготам и преференциям мы сможем создавать больше хороших разнообразных рабочих мест", — отметил Осипов.

Сейчас главное для Забайкалья — это эффективная работа краевых министерств правительства, чтобы люди получили положительные результаты как можно быстрее, добавил он.