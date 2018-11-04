В Крыму оценили новый план по возвращению республики в состав Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Новый план по возращению Крыма Украине продиктован желанием украсть и поживиться за чужой счет, крымчане сделали свой выбор и никогда от него не отступятся, считает вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Бывший депутат Верховной рады, экс-прокурор Святослав Пискун в эфире телеканала NewsOne заявил, что через 3-4 года жители Крыма захотят вернуться в состав Украины, отметив, что для такого развития событий Украине необходимо добиться высоких экономических показателей. При этом, по его словам, в ближайшее время полуостров украинским не станет. Пискун также предложил Киеву обратиться в международный суд, чтобы добиться от Москвы компенсации "убытков".

"Господин Пискун — одновременно и создатель, и детище существующей сейчас на Украине системы. Нынешние украинские "правители" думают лишь о том, что бы еще украсть или на чем поживиться. При этом никто не думает о людях и их реальных желаниях и потребностях, о патриотизме, об их выборе. Крымчане — это не вещь, которую можно отдать за компенсацию, а потом потребовать возврата. Мы сделали свой выбор и от него не отступимся. Родина не продается и не покупается. А наша родина – Россия", — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, за время "украинской аннексии полуострова Крым никто не развивал, не вкладывал в него ни денег, ни души". "Поэтому триллионы, которые себе насчитывает украинская сторона, это как раз те суммы, которые она должна крымчанам за годы безвременья и увядания, а не наоборот", — сказал Полонский.

Вице-премьер подчеркнул, что сейчас Крым развивается невиданными темпами, а крымчане впервые за многие годы чувствуют себя в родном доме защищенными и уверенными в своем будущем.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".