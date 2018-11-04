В Совфеде прокомментировали план по "возвращению" Крыма в состав Украины

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Скорее жизнь заставит Украину попроситься в единое государство с Россией, чем крымчане примут решение вновь перейти под власть Киева, считает сенатор от полуострова Сергей Цеков.

Бывший депутат Верховной рады, экс-прокурор Святослав Пискун в эфире телеканала NewsOne заявил, что через 3-4 года жители Крыма захотят вернуться в состав Украины, отметив, что для такого развития событий Украине необходимо добиться высоких экономических показателей.

"Скорее придет время, когда Украина попросится в состав единого государства с Россией. Когда будет создано единое союзное государство, мы действительно окажемся в одном государстве с Украиной", — сказал Цеков РИА Новости в воскресенье.

По его мнению, "сама жизнь заставит Украину принять такое решение, она пройдет все русофобские болезни и придет к единственно верному выводу, что ее будущее вместе с Россией".

Цеков напомнил, что 1654 году Киев уже принимал решение о единстве с Москвой.

Заявление Пискуна сенатор назвал "несбыточной мечтой" подобных политиков и националистов на Украине. "Пискун, говорит все, что ему взбредет в голову, причем с хорошим энтузиазмом", — заключил парламентарий.

Полуостров вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".