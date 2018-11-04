Глава Бурятии рассказал о преимуществах после вхождения региона в ДФО

КРАСНОЯРСК, 4 ноя — РИА Новости. Вхождение Бурятии в Дальневосточный федеральный округ даст республике дополнительные возможности, заявил глава региона Алексей Цыденов.

Он напомнил о преимуществах федерального округа. Среди них поддержка в экономической и социальной сферах, стимулирование инвестпроектов, поддержка Фонда развития Дальнего Востока. Кроме того, ДФО действуют выплаты при рождении третьего ребенка, возможности введения электронных виз и развитие туризма, а также предоставление "дальневосточного гектара".

При этом Цыденов отметил, что в Сибирском федеральном округе Бурятии было комфортно работать с полпредом Сергеем Меняйло.

Ранее Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в ДФО.

Согласно документу, правительству поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим указом.