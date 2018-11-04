Врио главы Забайкалья прокомментировал включение региона в ДФО

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов рад быстрому решению президента о передаче Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ.
В воскресенье стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в ДФО. Согласно документу, правительству поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим указом.
"На своей встрече с президентом страны я поднимал вопрос о распространении на Забайкалье всех эффективных инструментов развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно в дальневосточных регионах. Территории опережающего развития, свободный порт, строительство социальной инфраструктуры, бесплатное предоставление дальневосточного гектара. Сейчас просто рад такому быстрому решению президента", — сказал РИА Новости Осипов
По его словам, у территорий схожие проблемы, поэтому будет справедливо, что жители Забайкалья получат те же преференции и льготы.
Сейчас главное для Забайкалья — это эффективная работа краевых министерств правительства, чтобы люди получили положительные результаты как можно быстрее, добавил он.
Путин на прошлой неделе принял отставку по собственному желанию главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил бывшего первого заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и члена совета директоров ПАО "РусГидро" Александра Осипова временно исполняющим обязанности главы края.