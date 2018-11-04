Врио главы Забайкалья прокомментировал включение региона в ДФО

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов рад быстрому решению президента о передаче Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ.

В воскресенье стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в ДФО. Согласно документу, правительству поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим указом.

"На своей встрече с президентом страны я поднимал вопрос о распространении на Забайкалье всех эффективных инструментов развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно в дальневосточных регионах. Территории опережающего развития, свободный порт, строительство социальной инфраструктуры, бесплатное предоставление дальневосточного гектара. Сейчас просто рад такому быстрому решению президента", — сказал РИА Новости Осипов

По его словам, у территорий схожие проблемы, поэтому будет справедливо, что жители Забайкалья получат те же преференции и льготы.

"Говорил с Владимиром Владимировичем, что это просто необходимо для Забайкалья. Как первый заместитель министра Минвостокразвития, я с этими дальневосточными преференциями хорошо знаком. Руководил разработкой многих из них. Благодаря этому решению президента забайкальцы смогут воспользоваться правом бесплатного получения земли, так называемым "дальневосточным гектаром". Край будет получать больше федеральных субсидий на авиаперелеты. Благодаря льготам и преференциям мы сможем создавать больше хороших разнообразных рабочих мест", — отметил Осипов.

Сейчас главное для Забайкалья — это эффективная работа краевых министерств правительства, чтобы люди получили положительные результаты как можно быстрее, добавил он.

Путин на прошлой неделе принял отставку по собственному желанию главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил бывшего первого заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и члена совета директоров ПАО "РусГидро" Александра Осипова временно исполняющим обязанности главы края.