МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Глава международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс своими заявлениями о возможном конфликте с Россией стремится вызвать страх у европейцев, и как следствие — добиться увеличения финансирования альянса, считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Брукс в интервью журналу Defense News сообщил, что в случае столкновения с Россией европейские страны — участницы НАТО столкнутся с серьезными проблемами, связанными с логистикой. Генерал отметил, что необходимо увеличить пропускную способность основных портов, найти магистрали, которые выдержат вес военной техники.

"Такие заявление имеют две цели. Первая — дать сигнал всему миру, что Россия агрессивна и может начать реальную войну в Европе. Эскалация страха", — заявил Морозов РИА Новости в воскресенье.

Вторая, по его словам, — сказать европейцам, что они беззащитны перед лицом "потенциального агрессора", и за "безопасность" надо платить.

"В действительности транспортировка военной техники — это вопрос десятый и решаемый. Практически все европейские страны НАТО, в том числе на наших границах, имеют на своей территории натовскую военную технику. Нарастить этот потенциал в современных условиях это вопрос нескольких дней", — заключил Морозов.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у России планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.