Волин рассказал о направлениях сотрудничества России и Китая в медиасфере

ШАНХАЙ (Китай), 4 ноя — РИА Новости. Россия и Китай, находясь в условиях, когда СМИ обеих стран сталкиваются с недобросовестной конкуренцией, должны быть готовы вырабатывать ответные шаги и создавать новые каналы распространения медиаконтента, заявил в воскресенье журналистам замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на полях IV китайско-российского медиафорума.

"Медиафорум показал, что у России и Китая есть, наверное, два направления сотрудничества в медиасфере. Первое направление – ответ на возникающие вызовы, а второе – это общие экономические интересы", — сказал замминистра.

По его словам, "если говорить про вызовы, то на форуме отмечалось, что и российские, и китайские СМИ сегодня, став влиятельными игроками на мировом медиарынке, неминуемо начинали сталкиваться с недобросовестной конкуренцией, которая выражается, в частности, в том, что или правдивость той политики, которую они проводят, ставится под сомнение, или возникают прямые ограничения на распространение информации".

"Понятное дело, что в этой ситуации и России, и Китаю нужно вырабатывать общие подходы, причем ограничиваться не только словесными разговорами о том, какие мы бедные и как нас сильно обижают, но и разрабатывать ответные шаги, направленные не на дискриминацию СМИ из соседних стран, а направленные на возможность доносить свою точку зрения и свое содержание до других районов, до других людей", — подчеркнул Волин.

Он отметил, что "здесь очень важную роль имеют и средства распространения, причем как технологические платформы, так и среды, в которых информация распространяется".

"Потому что если Twitter, YouTube или Facebook будут идти по пути выкидывания российских и китайских СМИ из своей среды, то нам не останется ничего иного, как создавать новые каналы распространения, как думать об альтернативных социальных сетях и мессенджерах. Хотя мы очень надеемся, что до этого дело не дойдет, но к этому мы точно должны быть готовы", — подытожил Волин.