В Совфеде назвали соглашение между Порошенко и Варфоломеем нонсенсом

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи в Стамбуле, Турция. 3 ноября 2018

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи в Стамбуле, Турция. 3 ноября 2018

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Совете Федерации назвали соглашение, подписанное в субботу президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем, нонсенсом с точки зрения места церкви в обществе.

Порошенко и Варфоломей подписали в субботу соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

"С точки зрения места и роли церкви в обществе — это нонсенс. Причём здесь президент, если церковь независимый институт? Значит, зависимый", — заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.

По его словам, если вспомнить православные каноны, то становится непонятно, причём тут Константинопольский патриархат, который является одной из 14 поместных церквей. "Это политический акт, означающий попытку торгануть украинскими верующими во имя очередной демонстрации "независимости от России". Но душу, как известно, можно продать только дьяволу", — сказал Морозов.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.