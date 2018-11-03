ГОРКИ, 3 ноя — РИА Новости. Российско-кубинское экономическое взаимодействие имеет большой потенциал развития, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы с вами некоторые ключевые моменты обсудили, считаю, что это должно придать лучшую динамику нашим отношениям. Несмотря на то, что мы добрые друзья, и у нас особые партнерские связи, тем не менее, в экономической сфере нам есть чем заниматься, у нас есть целый ряд крупных нереализованных проектов, у нас есть большие потенции, связанные с развитием торгово-экономического сотрудничества. В общем, я надеюсь, что ваш большой визит в нашу страну придаст всем этим отношениям положительную динамику", — заявил Медведев перед началом переговоров с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом в расширенном составе с участием членов делегаций.

Российская сторона, добавил он, особенно ценит то, что визит Диаса-Канеля — это его первый зарубежный визит за пределами латиноамериканского региона.

"Куба остается нашим союзником, нашим стратегическим партнером, нас связывают годы очень добрых отношений. Вне зависимости от того времени, которое мы переживали, эти отношения всегда были на очень высоком уровне", — сказал Медведев.

В свою очередь Диас-Канель отметил, что отношения Кубы и России основаны на исторических связях, поэтому ничего странного в том, что свой первый зарубежный визит вне пределов латиноамериканского региона он совершил именно в РФ.

"Этим визитом мы хотели подтвердить, что новое руководство сохраняет преемственность наследия главнокомандующего Фиделя Кастро, генерала армии Рауля Кастро. Мы отдаем максимальный приоритет нашим отношениям с РФ, для нас это стратегические отношения между союзниками", — сказал он.

Он пригласил Медведева посетить Кубу, когда позволит его рабочий график.

"Цель визита — рассмотреть, как продвигаются наши совместные проекты", — сказал Диас-Канель.

По его словам, после визита президента РФ Владимира Путина четыре года назад на Кубу отношения двух государств вступили на новый этап развития, и динамика нынешнего взаимодействия двух стран во многом связана с итогом тех переговоров.

Он также поблагодарил российское правительство за помощь в ликвидации последствий двух последних разрушительных ураганов.

"Мы видим высокий уровень политического диалога, и хотел бы сказать, что мы стремимся, чтобы экономические связи, которые тоже хорошо развиваются, вышли на тот же уровень, что и политические", — сказал Диас-Канель.

Председатель Госсовета Кубы подчеркнул, что все российско-кубинские проекты сейчас ориентированы на стратегические сфере экономического развития: промышленность, транспорт, энергетика, биотехнологии и фармацевтика.

"Мы хотели бы продвинуться по телекоммуникациям и кибербезопасности", — добавил Диас-Канель.