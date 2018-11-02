Радикалы пользуются растущим конфликтным потенциалом в мире, заявил Путин

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Радикалы и террористы пользуются ростом конфликтного потенциала в мире, стремясь распространить свою деятельность на все новые регионы, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в Театре российской армии, посвященном 100-летию Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее — ГРУ).

"Конфликтный потенциал в мире, к сожалению, растет, в ход идут провокации и откровенная ложь, предпринимаются попытки сломать стратегический паритет, расшатываются системы международного права. Всем этим пользуются радикалы и террористы, которые стремятся распространить свою преступную деятельность на все новые регионы планеты", — сказал Путин.

По его словам, такой "плацдарм хаоса и насилия они хотели создать и в Сирии", но "у них не получилось, не вышло".

Президент РФ добавил, что "огромную роль в уничтожении главарей бандитов, баз и инфраструктуры боевиков… в точечных, разящих ударах нашей авиации и флота сыграла военная разведка".

"Наши разведчики, как это и предписано в русской воинской традиции, никогда не отступали, четко выполняли приказ. В том, что во многие регионы Сирии вернулся мир, что было остановлено кровопролитие, открыт путь для поиска согласия — а не менее важно и то, что мы нанесли такой удар по террористам, который препятствует их возвращению на нашу территорию — безусловно, большая заслуга военной разведки", — отметил глава государства.