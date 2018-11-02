Аксенов заявил о возможных отставках в Крыму из-за неосвоения средств ФЦП

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что срыв освоения бюджетных средств и сроков реализации федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крымского полуострова по итогам текущего года является кратчайшим путем к потере должностей.

Ранее вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, по итогам совещания в крымском правительстве, заявила, что темпы реализации федерально-целевой программы социально-экономического развития полуострова в сфере туризма, культуры и спорта удовлетворительные, но есть риски.

"Уже не один раз говорил и повторю еще раз: неосвоение бюджетных средств в рамках федеральных программ является кратчайшим путем к потере должностей всех, кто не выполнил поставленные задачи. Больше предупреждений не будет", — написал Аксенов своей странице в Facebook.

По его словам, качество выполнения работ напрямую зависит от квалификации сотрудников, которые выполняют контролирующие функции и которые являются заказчиками.

"К сожалению, на данный момент министерство культуры Республики Крым и министерство курортов и туризма Республики Крым, а также государственный комитет по охране культурного наследия показали низкую эффективность работы. В результате – отставания, связанные как с объективными, так и субъективными причинами. Тем не менее всегда есть шансы нагнать упущенное время и справиться с возникающими проблемами", — отметил Аксенов.

По его словам, в данном вопросе все в первую очередь зависит от желания и настойчивости ответственных лиц.

Ранее кабмин продлил действие ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2022 года. Согласно документу от 5 сентября, объем финансирования программы увеличен на 40,7 миллиарда рублей.

Дополнительное финансирование позволит создать ряд важных объектов инфраструктуры в Крыму, в том числе коллектор на Петровской балке в Симферополе, на который в следующем году будет выделено 992 миллиона рублей, отметил глава республики.

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