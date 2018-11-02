В Кремле рассказали детали ближайших встреч Путина и Трампа

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже будет краткой, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

"На "двадцатке" продолжительная и обстоятельная, а в Париже короткая, непродолжительная", — сказал Ушаков.

По его словам, встреча в Буэнос-Айресе ещё согласовывается.

"Примерное время встречи трудно сказать, даже невозможно пока", — добавил помощник президента.

Путин и Трамп планируют встретиться 11 ноября в Париже, где пройдут мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. В Кремле отметили, что главная цель беседы — "сверка часов". Кроме того, лидеры обсудят двусторонние отношения. В Москве также не исключили, что лидеры затронут тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.

Предыдущая встреча Путина и Трампа состоялась в июле в Хельсинки. На ней президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, по некоторым направлениям были достигнуты договоренности.