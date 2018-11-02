В Госдуме объяснили, почему Коломойский не попал под российские санкции

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Украинский бизнесмен и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский не попал в список с контрмерами РФ из-за того, что сейчас не влияет на политические события в Киеве, а его заявления о том, что Москва заранее согласовывала списки с Украиной, является "бредом сумасшедшего", заявил зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Как передает УНИАН , ранее Коломойский в ответ на вопрос, почему он не попал под санкции, заявил, что перед введением ограничительных мер в отношении ряда украинских граждан и юридических лиц Россия согласовывала список с администрацией Петра Порошенко.

"Наверное, каждый, кто прочитал данную новость, был удивлен таким вбросом информации от Коломойского, что Кремль согласовывал списки с Порошенко… Никто не мог себе представить, что мы могли согласовывать, это бред сумасшедшего, который даже не поддается объяснению", — сказал Водолацкий РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что Коломойский не живет на территории Украины и "не влияет сегодня на политические процессы". "В списке — те лица, которые влияют на политику Порошенко, влияют на принимаемые решения администрацией Порошенко и Верховной Радой. Коломойского в этом списке не существует, поэтому его там и нет", — заключил он.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление по реализации указа президента России о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины. Ответные меры РФ коснутся 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.