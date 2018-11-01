Богданов встретился с палестинской делегацией

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов принял членов политбюро Народного фронта освобождения Палестины Махера Тахера и Арефа Арфана, обсудив с ними перспективы палестино-израильского урегулирования, сообщило внешнеполитическое ведомство РФ.

"В ходе беседы была подробно обсуждена складывающаяся ситуация на палестинских территориях, включая проблематику восстановления палестинского национального единства и перспективы палестино-израильского урегулирования. Состоялся также доверительный обмен мнениями по развитию обстановки в Сирии и вокруг нее", — сообщил МИД РФ, отметив, что встреча прошла 1 ноября.