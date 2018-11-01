Путин: голос России в будущем будет звучать достойно и уверенно

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Голос России в будущем будет звучать достойно и уверенно, это определено самой историей страны, заявил президента РФ Владимир Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора.

"Но в одном не сомневаюсь, голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно. Это предопределено и нашей традицией, нашей внутренней духовной культурой, самосознанием и, наконец, самой историей нашей страны как самобытной цивилизации — уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность", — сказал Путин, подчеркнув, что "невозможно представить историю человечества без таких же неповторимых цивилизаций как Индия, Китай, Западная Европа, Америка, многие другие".

"Это, действительно, многоликая сложность, каждая грань которой дополняет и обогащает друг друга", — добавил президент.

Путин также напомнил слова выдающегося русского мыслителя ХIХ века Николая Данилевского о том, что "ни одна цивилизация не может гордиться тем, что она представляла высшую точку развития".

"Сегодня понимание такой сложности развития и цивилизаций служит фундаментальной основой для многополярного мира, для отстаивания принципов международного права, и вес влияния полюсов будущего развития, конечно же, прежде всего будет определяться их экономической, научной, культурной, духовной и человеческой основой, потенциалом", — отметил глава российского государства.