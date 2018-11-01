МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Контрмеры РФ позволят перекрыть те денежные ресурсы, которые Киев направляет на операцию на юго-востоке Украины, заявил зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий.

"Это давно надо было сделать, потому что экономика Украины в большей степени сегодня подпитывается, в том числе за счет России, потому что деловые отношения, торговые отношения и в том числе десятки и сотни тысяч людей сегодня работают в России, отправляют на Украину миллиарды рублей переводами, и за счет этого в какой-то мере поддерживается экономика… а это значит, мы поддерживаем экономику, бюджет Украины, а бюджет Украины направляет огромные ресурсы сегодня на гражданскую войну, которая идет на юго-востоке Украины, где гибнет мирное население", — заявил Водолацкий РИА Новости.