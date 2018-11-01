Ответные меры на санкции Киева затронут судей, депутатов Рады, бизнесменов

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Подписанные премьер-министром Дмитрием Медведевым меры коснутся судей Конституционного суда Украины, депутатов Рады, крупных украинских бизнесменов, чиновников администрации президента Украины Петра Порошенко, сообщает пресс-служба кабмина.

Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ".

"Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц. Среди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины", — говорится в сообщении.