Меры на санкции Украины предусматривают блокирование денег и ценных бумаг

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ответные меры на санкции Украины предусматривают блокирование денежных средств, ценных бумаг и имущества в России и запрет на вывод капитала за пределы РФ, сообщила пресс-служба правительства РФ.

В четверг Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации уаза президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

"Подписанным постановлением вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России", — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян. Медведев сообщил, что под действие ответных мер попадут сотни украинцев и украинских компаний, которые наносят вред России. Эти меры, по его словам, будут включать блокировку активов лиц и запрет вывода капитала и поставок товаров с Украины. При этом он заверил, что эти меры не коснутся украинского народа в целом.

Россия приняла решение о введении контрсанкций в ответ на действия Киева. В частности, в мае этого года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое расширило санкции в отношении российских юридически и физических лиц, а также продлило действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".