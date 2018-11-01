В Крыму потребовали компенсации от Украины за нанесенный ущерб

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Украинские власти обязаны выплатить Крыму компенсации за нанесенный в последние годы ущерб от враждебной по отношению к полуострову политики, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Крым ушел в состав Российской Федерации с соблюдением всех международных норм права и волеизъявления народа, поэтому крымчане Украине ничего не должны. На мой взгляд, наоборот, Украина должна компенсировать те убытки, которые крымчане понесли за последние годы в результате враждебной политики нынешней киевской власти. Речь идет об энергетической блокаде, перекрытии Северо-Крымского канала, продуктовой и транспортной блокадах", — сказал Гемпель РИА Новости.
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