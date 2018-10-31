Столтенберг выразил сожаление по поводу позиции России по ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. НАТО сожалеет, что Россия не прислушалась к призывам союзников в транспарентной манере ответить на вопросы по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает, что новая российская ракета создает угрозу стратегической стабильности, говорится в заявлении альянса по итогам заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе в среду.

"На протяжении более пяти лет США используют дипломатические и технические каналы с Россией, направленные на сохранение Договора по РСМД. США выполняют свои обязательства по Договору о РСМД и продолжают обеспечивать значительную транспарентность своих программ", — цитирует пресс-служба НАТО слова генсека альянса Йенса Столтенберга на СРН.

Он заявил, что "союзники по НАТО неоднократно выражали серьезную озабоченность по поводу новой российской ракетной системы, известной как 9M729 или SSC-8".

"НАТО неоднократно призывала Россию решать эти проблемы предметным и транспарентным образом и активно участвовать в конструктивном диалоге с США", — сказал Столтенберг.

"Мы сожалеем, что Россия не прислушалась к нашим призывам. Это подтверждает нашу оценку того, что ракетная система 9M729 представляет серьезную угрозу стратегической стабильности евроатлантического региона", — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не намерен соблюдать ДРСМД в то время как Москва его нарушает, и выйдут из договора. Он также считает, что в договор должен быть включен и Китай. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора американцами. В МИД также заявляли, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью соответствуют обязательствам Москвы по ДРСМД.