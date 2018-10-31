НАТО призвала Россию "безотлагательно" обеспечить полное соблюдение ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Союзники по НАТО призвали РФ "безотлагательно" обеспечить полное соблюдение договора по РСМД, говорится в заявлении альянса по итогам заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе в среду.

"Союзники по НАТО вновь призывают Россию… безотлагательно обеспечить полное соблюдение договора по РСМД", — цитирует пресс-служба альянса слова генсека Йенса Столтенберга.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.