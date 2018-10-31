Путин примет участие в заседании Всемирного русского народного собора

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 ноября примет участие в пленарном заседании Всемирного Русского Народного собора, посвященном 25-летию организации, сообщает пресс-служба Кремля.

"Первого ноября президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Всемирного Русского Народного Собора, посвященном 25-летию образования организации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что тема форума: "25 лет по пути общественного диалога и цивилизационного развития России". Сообщается, что к участию приглашены представители всех ветвей власти, лидеры общественных и религиозных объединений, деятели науки, образования, культуры, делегаты русских общин из дальнего и ближнего зарубежья.

Международная общественная организация "Всемирный Русский Народный Собор" была создана в мае 1993 года. Главой Собора с февраля 2009 года является Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.