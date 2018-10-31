В ЦИК России заявили, что не будут наблюдать за выборами в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ не будет наблюдать за ходом выборов глав Луганской и Донецкой народных республик, которые пройдут 11 ноября, сообщил журналистом замглавы ЦИК Николай Булаев.

"Это не входит в наши полномочия. Обычно мы наблюдаем там, где есть соглашение между избирательными комиссиями, где нас приглашают. А у нас такого соглашения нет", — пояснил Булаев.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.