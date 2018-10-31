В Крыму посоветовали Тимошенко не надеяться на падение "крымской стены"

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал украинскому политику Юлии Тимошенко не надеяться на падение "крымской стены" и возвращения полуострова в состав Украины.

Ранее лидер украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, в интервью Euronews заявила, что Украина приложит все усилия для возвращения Крыма. По ее словам, после президентских выборов и смены власти в стране откроется окно возможностей для того, чтобы стать инициаторами переговорного процесса в новом формате. По ее словам, как пала Берлинская стена, так же падет и "крымская стена".

"Тимошенко надеется на то, что "крымская стена" падет как Берлинская. Но наша стена — не из бетона. Это сами крымчане, наша воля к единству с Россией. Зубы они сломают о нашу стену. Уже сломали. Скорее рассыплются остатки Украины, чем пошатнется этот сверхпрочный монолит", —сказал Константинов выступая на очередной сессии крымского парламента.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".