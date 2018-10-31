В Крыму заявили, что захват "Норда" был спланированной извне операцией

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Экипаж сейнера "Норд", удерживавшийся на Украине с марта этого года, стал заложником инспирированной извне операции, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

Семь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник на границе Крыма и Украины были обменяны на семерых украинских моряков, сообщил ранее пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой. По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов.

"Экипаж судна "Норд" был освобожден в результате очень длительных и сложных процедур. Все действия, предпринятые украинской националистической властью, киевским режимом, в отношении судна "Норд", только осложнили отношения между странами и ситуацию в Азовском море. Крымчане стали заложниками инспирированных действий, которые были сделаны умышленно, видимо, по указке, чтобы нагнетать напряженность и создавать проблемы во взаимоотношениях с Россией. Я думаю, что акция эта была инспирирована и отрежиссирована, причем не в Киеве", — сказал Мурадов агентству.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считал их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. При этом капитан обвинялся в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

Судовладелец заявлял, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

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