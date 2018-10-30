Опыт экс-губернаторов будет использоваться на других участках, заявил Путин

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с ушедшими в отставку губернаторами заявил, что будет стремиться использовать их опыт на других участках работы.
"Я хочу пожелать вам успехов, выражая слова благодарности за работу. Я уверен, что вам удастся, во всяком случае, я буду к этому стремиться, использовать имеющиеся у вас навыки и опыт — и жизненный, и профессиональный — для того, чтобы использовать их и на других участках работы", — сказал Путин.
Путин пообещал ушедшим в отставку губернаторам использовать их навыки, но на другой работе pic.twitter.com/oe5311W1K4— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 30 октября 2018 г.
По его словам, "это огромная ответственность перед регионом, да и перед страной в целом".