Опыт экс-губернаторов будет использоваться на других участках, заявил Путин

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с ушедшими в отставку губернаторами заявил, что будет стремиться использовать их опыт на других участках работы.

Во вторник участие во встрече с Путиным приняли 15 экс-глав регионов РФ.

"Я хочу пожелать вам успехов, выражая слова благодарности за работу. Я уверен, что вам удастся, во всяком случае, я буду к этому стремиться, использовать имеющиеся у вас навыки и опыт — и жизненный, и профессиональный — для того, чтобы использовать их и на других участках работы", — сказал Путин.

Путин пообещал ушедшим в отставку губернаторам использовать их навыки, но на другой работе pic.twitter.com/oe5311W1K4 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 30 октября 2018 г.

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По его словам, работа главы региона тяжела и многообразна. "Объем и величина региона не важны, важно, как человек относится к своей работе, насколько искренне он стремится к тому, чтобы сделать жизнь людей на той или иной территории лучше, чтобы люди чувствовали положительные изменения в сфере здравоохранения, ЖКХ, в сфере обеспечения интересов в области охраны окружающей среды", — сказал президент.

По его словам, "это огромная ответственность перед регионом, да и перед страной в целом".