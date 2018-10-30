Путин примет участие в пленарном заседании конгресса соотечественников

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 31 октября примет участие в пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин также примет участие в пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что VI Всемирный конгресс российских соотечественников пройдет в Москве с 31 октября по 1 ноября и соберет более 700 участников, в том числе 400 делегатов из 98 стран. В форуме также примут участие руководители Федерального Собрания РФ, центральных и региональных органов исполнительной власти, представители религиозных и неправительственных объединений.

Предыдущий, V Конгресс российских соотечественников состоялся в Москве в ноябре 2015 года. В ходе нынешнего Конгресса предполагается подвести итоги деятельности за прошедшие три года и определить ориентиры взаимодействия на будущее. Среди приоритетных вопросов – защита прав и законных интересов соотечественников, проблемы русскоязычного образования за рубежом, развитие СМИ на русском языке, работа с молодежью.