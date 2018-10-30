Осипов отправил в отставку правительство Забайкалья

КРАСНОЯРСК, 30 окт — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Забайкальского края Александр Осипов отправил правительство в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

"Осипов отправил правительство региона в отставку", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что отставка является техническим моментом, которое диктует законодательство: члены правительства станут временно исполняющими обязанности после вступления распоряжения в силу. По информации пресс-службы, Осипов намерен провести встречи с каждым из членов правительства, министрами, их заместителями, чтобы оценить уровень компетентности, владения ситуацией и видения вариантов решения существующих в регионе проблем, а также готовности работать с отдачей. Глава региона отметил, что намерен максимально использовать забайкальский кадровый ресурс.

Президент России Владимир Путин в среду вечером принял отставку по собственному желанию главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил бывшего первого заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и члена совета директоров ПАО "РусГидро" Александра Осипова временно исполняющим обязанности главы края.