Путин назначил нового посла России в Сирии

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сменил посла России в Сирии: вместо Александра Кинщака этот пост занял Александр Ефимов, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Ефимова Александра Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сирийской Арабской Республике", — говорится в указе.

Согласно информации на сайте МИД России, Александр Ефимов до этого занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в ОАЭ.

Другим документом Путин освободил от этой должности Александра Кинщака.