МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попросил советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона ускорить ответ США на предложение российской стороны по возобновлению стратегического диалога между странами на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств. По его словам, визит Болтона подтвердил актуальность диалога РФ и США по стратегической стабильности.

"Возвращаясь к проблеме стратегической стабильности, на встрече в Кремле тоже говорилось о том, что диалог по всем её аспектам был признан нами и американской стороной, что подтвердил визит Джона Болтона, очень актуальным. Потому что, как видите, уже исчез Договор по ПРО, все наши попытки даже в условиях отсутствия договора наладить какой-то вразумительный диалог с США и натовцами пока не находят отклик", — сказал министр в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Как подчеркнул Лавров, ДРСМД скоро исчезнет, а судьба СНВ-3 и вовсе неясна.

"В этой связи, говоря о том, насколько дела сходятся или расходятся со словами, вспоминаю предложение возобновить формат стратегического диалога на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств. Хочу упомянуть, что мой заместитель Сергей Рябков направил в июне этого года такое предложение новому заместителю госсекретаря по контролю над вооружениями Андреа Томпсон. С июня она пока не может даже указать, какой удобный для нее день или дни могли бы быть объявлены для проведения таких консультаций. Я попросил Болтона ускорить реакцию на этот вопрос", — сообщил глава российского МИД.

По его словам, ответить на предложение обещал ещё госсекретарь США Майк Помпео в Хельсинки.

"Я напоминал ему об этом в сентябре, когда состоялась встреча пяти министров иностранных дел стран-постоянных членов СБ ООН. Но пока, может быть, у Помпео "руки заняты" другими неотложными делами. Так что рассчитываю, что Болтон такой сигнал все-таки пошлет", — добавил Лавров.

Он отметил, что если итогом приезда Болтона и его переговоров с Путиным "станет понимание, что надо возобновить договорённости о диалоге по стратегической стабильности" и в рамках этого диалога "посмотреть, а нельзя ли в нынешней ситуации подумать над каким-то новым договорным инструментом, это уже будет большой позитив".