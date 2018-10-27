Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Стамбуле

АНКАРА, 27 окт — РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят переговоры в Стамбуле, сообщил РИА Новости представитель турецкого внешнеполитического ведомства в субботу.
"Наш министр сейчас проводит в Стамбуле переговоры с Сергеем Лавровым", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что проведение совместной встречи глав МИД Турции, РФ, ФРГ и Франции на полях саммита не планируется.
Как сообщили РИА Новости дипломатические источники, Лавров и Чавушоглу обсуждают развитие ситуации в Сирии и сирийский Идлиб.
По сообщению телеканала TRT, в Стамбуле также проходит встреча министров обороны РФ и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара.