Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Стамбуле

Саммит по Сирии в Стамбуле (11)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото

АНКАРА, 27 окт — РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят переговоры в Стамбуле, сообщил РИА Новости представитель турецкого внешнеполитического ведомства в субботу.

В субботу в Стамбуле пройдет четырехсторонняя встреча по Сирии с участием президентов Турции, России и Франции Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Наш министр сейчас проводит в Стамбуле переговоры с Сергеем Лавровым", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что проведение совместной встречи глав МИД Турции, РФ, ФРГ и Франции на полях саммита не планируется.

Как сообщили РИА Новости дипломатические источники, Лавров и Чавушоглу обсуждают развитие ситуации в Сирии и сирийский Идлиб.

По сообщению телеканала TRT, в Стамбуле также проходит встреча министров обороны РФ и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара.