Россия и Франция не видят препятствий для переговоров премьеров двух стран

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. РФ и Франция не видят препятствий для переговоров премьеров двух стран — последняя их встреча состоялась уже более двух с половиной лет назад, говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Стамбул на саммит по Сирии, в котором примет участие и лидер Франции Эммануэль Макрон.

"Москва и Париж согласны с тем, что в настоящее время отсутствуют препятствия и для организации встречи глав правительств России и Франции, последняя из которых датируется 13 февраля 2016 года, когда Дмитрий Медведев провёл переговоры с (тогда премьером Франции — ред.) Мануэлем Вальсом на "полях" Мюнхенской конференции по безопасности", — отмечается в материалах.

При этом встречи лидеров двух стран после избрания Макрона президентом весной 2017 года вновь стали регулярными. Последний раз они встречались в июле в Москве, куда президент Франции приехал поддержать сборную своей страны в финале чемпионата мира по футболу.