В Крыму предупредили Киев о последствиях разрыва договора по Азовскому морю

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Разрыв договора с Россией о совместном использовании Азовского моря может создать опасную ситуацию для Украины, заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Ранее депутат Верховной рады Украины и член "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко предостерег руководство страны от разрыва договора с Россией о совместном использовании Азовского моря. При этом он призвал наращивать группировки украинских кораблей в Азовском море.

"В современных условиях разрыв любых договоров означает отношения между субъектами бездоговорные. Для этого не нужно быть дипломатами, руководителями стран и политиками, чтобы понимать, что любой, даже самый плохой договор лучше хаотичного бездоговорного общения. Когда такие телодвижения происходят между странами, которые имеют совершенно разный политический, экономический и дипломатический вес, как Россия и Украина, это всегда опасно для страны, имеющей меньший вес. Поэтому это очень опасная ситуация именно для Украины", — сказал РИА Новости Иоффе.

По его мнению, официальный Киев извне толкают на эскалацию конфликта в Азовском море.

"Я совершенно убежден, что все эти движения инспирируются извне Украины, теми, кто хочет разжечь тлеющий конфликт, думая, что Атлантический океан не даст возможность этому конфликту перекинуться на территорию другого полушария. Я убежден, что в Украине есть политические реалисты, которые понимают, чем это все может закончиться, и поэтому я убежден, что до горячей фазы этого конфликта дело не дойдет", — сказал Иоффе.

В начале года обострилась ситуация с судоходством в Азовском море. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. В украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.