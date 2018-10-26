Заседание Совета Россия — НАТО состоится 31 октября

БРЮССЕЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Новое заседание Совета Россия — НАТО (СРН) намечено на 31 октября, сообщил чиновник альянса.

"НАТО приостановила практическое сотрудничество с Россией из-за ее агрессивных действий на Украине, сохраняя открытыми каналы для политического диалога. Совет Россия — НАТО — важная платформа для диалога, никогда не приостанавливался", — подчеркнул он.

Чиновник также напомнил, что "НАТО и Россия поддерживают открытые линии связи между военными в целях содействия предсказуемости".

Ранее источник в альянсе заявлял журналистам, что в Брюсселе хотели бы до конца года провести новое заседание совета на уровне послов: переговоры по этому вопросу ведутся, но для начала нужно согласовать повестку.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что практически все формы сотрудничества России и НАТО заморожены и Москва обеспокоена отсутствием профессионального диалога между военными.

Его заместитель Александр Грушко подчеркнул, что Россия не отвергает сотрудничество с НАТО. "В условиях повышенной военной активности в Европе, конечно, необходим разговор для того, чтобы добиваться деэскалации, чтобы предотвращать опасные военные инциденты, для того, чтобы не было неправильного понимания намерений", — заключил он.