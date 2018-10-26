На участие в выборах главы Приморья подал документы третий самовыдвиженец

Бюллетени на избирательном участке во Владивостоке, где проходит второй тур выборов губернатора Приморского края. Архивное фото

Бюллетени на избирательном участке во Владивостоке, где проходит второй тур выборов губернатора Приморского края. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Третий самовыдвиженец подал документы на выдвижение кандидатом на выборы главы Приморья, им стал член "Единой России" и помощник депутата Госдумы Вячеслав Гнездилов.

Ранее он сообщал РИА Новости, что утром принес документы в избирком, но ему сказали донести пару бумаг. Во второй половине дня он их сдал.

"Сдал все документы, всё хорошо. На момент приема документов в избиркоме я стал 13-м выдвинувшимся кандидатом — меня назвали "тринадцатым воином" — и третьим самовыдвиженцем", — сказал РИА Новости Гнездилов.

Гнездилов — член ЕР, помощник депутата Госдумы Владимира Новикова, замещал председателя молодежного правительства Приморья, является руководителем движения "Молодежь Спасска" и соучредителем движения "Патриот Приморья".

Избирком Приморья в пятницу начал прием документов на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах главы края, которые состоятся 16 декабря. С начала дня в пятницу избирком Приморья принял документы на выдвижение на выборы губернатора от врио главы края Олега Кожемяко, который пошел на выборы самовыдвиженцем, Олега Митволя от партии "Зеленые" и главы приморского отделения "Деловой России" Алексея Тимченко, выдвинутого региональным отделением Партии роста. От ЛДПР документы подал депутат ГД Андрей Андрейченко. Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Роза Чемерис подала документы для выдвижения от партии "За женщин России". Также в избиркоме сообщали о втором – после Кожемяко – самовыдвиженце, не уточнив его имя.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ.