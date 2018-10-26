На участие в выборах главы Приморья подал документы третий самовыдвиженец

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Третий самовыдвиженец подал документы на выдвижение кандидатом на выборы главы Приморья, им стал член "Единой России" и помощник депутата Госдумы Вячеслав Гнездилов.
"Сдал все документы, всё хорошо. На момент приема документов в избиркоме я стал 13-м выдвинувшимся кандидатом — меня назвали "тринадцатым воином" — и третьим самовыдвиженцем", — сказал РИА Новости Гнездилов.
Гнездилов — член ЕР, помощник депутата Госдумы Владимира Новикова, замещал председателя молодежного правительства Приморья, является руководителем движения "Молодежь Спасска" и соучредителем движения "Патриот Приморья".
Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ.