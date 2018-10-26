Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям в ХМАО

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в Ханты-Мансийске проведет выездное заседание Совета по межнациональным отношениям.

Как сообщила накануне пресс-служба Кремля, на заседании планируется обсудить "актуальные вопросы государственной национальной политики Российской Федерации, проблематику пространственного и демографического развития страны, а также дополнительные меры по сохранению и защите родных языков народов России".

В рамках заседания с докладами выступят руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко и глава комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, в Ханты-Мансийске Путин посетит Музей природы и человека, "где ознакомится с деятельностью этого научно-культурного учреждения и осмотрит представленные в нем историко-этнографические экспозиции".

Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям был образован в 2012 году, с тех пор состоялось десять заседаний, в том числе четыре выездных. Совет является совещательным и консультативным органом при президенте, образованным для обеспечения взаимодействия федеральных органов власти, органов субъектов РФ, местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией национальной политики России.

В конце сентября под председательством заместителя руководителя администрации президента Магомедсалама Магомедова состоялось заседание президиума совета. Тогда сообщалось, что на выездном заседании предполагается рассмотреть состояние межнациональных отношений в контексте пространственного развития России.

Ранее на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" зампредседателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сказал, что на заседании совета планируется обсудить, среди прочего, вопросы уменьшения числа конфликтов на межнациональной и межэтнической почве.