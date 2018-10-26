Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям в ХМАО

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в Ханты-Мансийске проведет выездное заседание Совета по межнациональным отношениям.
В рамках заседания с докладами выступят руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко и глава комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе, в Ханты-Мансийске Путин посетит Музей природы и человека, "где ознакомится с деятельностью этого научно-культурного учреждения и осмотрит представленные в нем историко-этнографические экспозиции".
Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям был образован в 2012 году, с тех пор состоялось десять заседаний, в том числе четыре выездных. Совет является совещательным и консультативным органом при президенте, образованным для обеспечения взаимодействия федеральных органов власти, органов субъектов РФ, местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией национальной политики России.
Ранее на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" зампредседателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сказал, что на заседании совета планируется обсудить, среди прочего, вопросы уменьшения числа конфликтов на межнациональной и межэтнической почве.