Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили сирийскую проблематику, сотрудничество в сфере энергетики и ситуацию вокруг журналиста Джамаля Хашогги, сообщили в пресс-службе президента РФ.

Телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны, отметили в пресс-службе.

"Обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества, включая энергетическую сферу… Лидеры обменялись мнениями и по сирийской проблематике, положению дел в ближневосточном регионе в целом. Затронута также ситуация вокруг "дела Джамаля Хашогги", — говорится в сообщении.