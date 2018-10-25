В дела Македонии вмешивается не Россия, а США, заявили в МИД

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Несмотря на обвинения в адрес России американских чиновников, во внутренние дела Македонии вмешивается не Россия, а сама Америка, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне с критикой в адрес РФ выступил заместитель помощника главы госдепа США Мэтью Палмер.

"Очередные обвинения в адрес Москвы относительно некого "очевидного вмешательства" во внутриполитические процессы в Республике Македония. Что примечательно, он о вмешательстве России сказал в Скопье – уже смешно. Хотели бы напомнить, что именно США, а не Россия, не далее как 19 октября, абсолютно нечистоплотными методами, а именно при помощи шантажа, угроз, подкупа депутатов протолкнули в парламенте этой страны решения о начале процедур внесения изменений в македонскую конституцию. Именно американский посол в Скопье находился в здании македонского парламента и управлял этим процессом", — заявила Захарова на брифинге.

Она отметила, что против Преспанского соглашения "выступает не Россия", а сами македонские избиратели, провалившие референдум 30 сентября.

Депутаты парламента Македонии 19 октября большинством в 80 голосов из 120 поддержали внесение изменений в конституцию по договору с Грецией о переименовании страны ради вступления в НАТО и ЕС. Поправки к главному документу республики предполагают добавление слова "Северная" перед названием "Македония". Это предусмотрено подписанным с Грецией Преспанским соглашением и является необходимым условием для вступления бывшей югославской республики в НАТО и ЕС.

В МИД РФ заявили, что голосование прошло при нарушении всех норм.

Референдум в Македонии 30 сентября по поводу названия страны фактически провалился – к урнам для голосования вышли около 37% избирателей, при пороге явки в 50%. Из принявших участие в голосовании 91,5% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,6% не поддержали договор. Несмотря на провал референдума, ЕС, НАТО и США заявили об его успехе.