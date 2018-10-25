Облдума утвердила Шабалатова вице-губернатором Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 25 окт — РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы утвердили кандидатуру Виталия Шабалатова заместителем губернатора – первым заместителем председателя правительства области, сообщает в четверг облправительство.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назначил 17 октября исполняющим обязанности замгубернатора — первым заместителем председателя областного правительства Виталия Шабалатова. В четверг, 25 октября, вопрос о согласовании кандидатуры Шабалатова на должность заместителя губернатора — первого заместителя председателя правительства области рассматривала облдума.

"Последние два года Виталий Шабалатов руководил, наверное, самым сложным блоком, отвечая за жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство. Воронежская область добилась серьезных успехов в этих сферах и избежала проблем и провалов", — сказал, представляя кандидатуру Шабалатова депутатам, Александр Гусев.

Как отмечает облправительство, депутаты в ходе тайного голосования утвердили Виталия Шабалатова в должности.

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