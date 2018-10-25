В Кремле с юмором отнеслись к сообщениям о прослушке телефонов Трампа

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Кремле с юмором отнеслись к публикации в СМИ о прослушке телефонов американского лидера Дональда Трампа российскими спецслужбами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что американские разведывательные ведомства якобы узнали, что Китай и Россия прослушивали телефонные разговоры Трампа. По данным издания, американский лидер звонит своим "старым друзьям по своему айфону посплетничать". Источники издания сообщают, что так шпионы узнают, как работает президент, как можно повлиять на политику администрации и какие темы регулярно поднимает Трамп в своих разговорах.

Песков перенаправил американской газете вопрос, есть ли в Кремле разведданные, основанные на такой прослушке.

"Газета, наверное, обладает какой-то детальной информацией на этот счет, которая может являться обоснованием для публикации такой информации", — заявил он.

По словам пресс-секретаря российского лидера, такие статьи вызывают сожаление и говорят "о понижении журналистской ответственности".