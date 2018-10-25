В ЦИК рассказали, когда пройдут выборы главы Забайкалья

КРАСНОЯРСК, 25 окт — РИА Новости. Выборы губернатора Забайкальского края состоятся в единый день голосования в сентябре 2019 года, сообщила РИА Новости председатель краевой избирательной комиссии Светлана Судакова.

В четверг стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Забайкалья Натальи Ждановой и назначил врио главы региона Александра Осипова.

"Согласно закону, выборы губернатора Забайкальского края пройдут в ближайший единый день голосования. Это второе воскресенье сентября 2019 года. В установленные сроки выборы должны быть назначены и проведены", — сказала Судакова.

Жданова подала в отставку 11 октября. Жданова руководила регионом с февраля 2016 года, на этом посту она сменила подавшего в отставку Константина Ильковского.

Осипов — член Совета директоров ПАО "РусГидро", бывший первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.