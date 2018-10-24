Матвиенко оценила перспективы переговоров Путина и Трампа в Париже

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия позитивно оценивает перспективы предстоящих 11 ноября переговоров в Париже лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, ожидает, что там будут намечены новые перспективы российско-американского сотрудничества, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Главное, что у России и США есть желание и стремление вести диалог. Важно, что приехал (в Москву советник президента США по безопасности Джон) Болтон, что на 11 ноября намечена встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже. Мы ожидаем, что на этих переговорах будут намечены новые перспективы нашего взаимодействия", — сказала спикер.

Как сообщил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин в ходе своей предстоящей поездки в Париж встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, встреча Путина и Трампа будет полноценной и хорошо подготовленной.