Антонов обсудил с губернатором Юты развитие российско-американских связей

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ (штат Юта, США), 23 окт — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов во вторник проводит встречу с губернатором штата Юта Гэри Гербертом, в ходе которой стороны обсуждают развитие двусторонних связей, в частности, в экономической сфере.

Беседа проходит в здании Капитолия в Солт-Лейк-Сити в так называемой "золотой комнате", богатый интерьер которой выполнен в стиле XVIII-XIX веков.

С американской стороны в беседе принимает участие директор управления администрации Юты по экономическому развитию Вал Хейл.

Эта встреча открывает двухдневную программу визита российского посла в Юту, в ходе которого он планирует пообщаться с бизнесменами, научными кругами, студентами, религиозными деятелями.

Открывая встречу, Антонов и Герберт обсудили общего знакомого – бывшего губернатора Юты, а ныне посла США в России Джона Хантсмана. В частности, Герберт рассказал, что Хантсман накануне звонил ему и просил принять российского гостя "по-королевски". Дальнейшая беседа прошла за закрытыми дверями.