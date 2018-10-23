США и Россия продолжат реализацию хельсинкских соглашений, заявил Болтон

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что Соединенные Штаты и Россия продолжат реализацию хельсинкских договоренностей лидеров двух стран, в том числе по борьбе с терроризмом.

"Это была моя вторая встреча с моим коллегой (секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым — ред.), первая состоялась сразу же после встречи президентов в Хельсинки, когда оба президента попросили нас и дали поручение встретиться и найти пути того, как расширить наш диалог и найти какие-то практические пути расширения нашего сотрудничества… Также, продолжая те договоренности, которые были достигнуты в Хельсинки… мы договорились, что диалог по борьбе с терроризмом важен", — сказал Болтон на пресс-конференции в Москве.

По его словам, договоренности, достигнутые президентом США Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным в Хельсинки, "будут продолжены".