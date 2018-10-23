Египет надеется восстановить авиасообщение с Россией до конца года

СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Египет надеется, авиасообщение с Россией полностью восстановится до конца года, заявил журналистам египетский посол в РФ Ихаб Наср.

На прошлой неделе лидеры РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели встречу в Сочи. По ее итогам президент России сообщил, что договорился с египетским коллегой восстановить регулярное авиасообщение между двумя странами в полном объеме, отметив, что Египет делает все необходимое для обеспечения безопасности в авиасфере.

"Мы активно работаем над тем, чтобы реализовать то, о чем два президента договорились. Мы предпринимаем необходимые шаги с нашими российскими коллегами. Я надеюсь, скоро у нас будет положительный результат", — заявил Наср.

Он затруднился ответить на вопрос о том, может ли авиасообщение быть восстановлено до конца года. "Это сложно сказать, мы наносим последние штрихи в рамках технических контактов. Я надеюсь, что так (до конца года — ред.). Как можно быстрее", — сказал посол.

Наср отметил, что туризм — не только отдых, но и "мост между двумя народами, такое взаимодействие, которое позволяет обычным гражданам России и Египта выстраивать прочные связи, получать непосредственное представление друг о друге". "Это намного важнее, чем экономическая ценность, что, впрочем, тоже важно", — добавил он.