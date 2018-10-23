Выполнение ответных мер в отношении Украины "не за горами", заявил Силуанов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, говоря о сроках разработки кабмином ответных мер в отношении Украины, заявил, что этот вопрос "не за горами".

"Предложения будут разработаны и выполнены. Это не за горами", — сказал он журналистам.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что санкции против Украины коснутся тех, кто наносит вред интересам России. По его словам, готовятся списки физических и юридических лиц, причем в списках будут сотни человек. Премьер подчеркнул, что правительство подготовит предложения в кратчайший срок.

Накануне Владимир Путин подписал указ о специальных санкциях, которые станут ответом на недружественные действия Киева против россиян.