Ирак намерен подписать с Россией меморандум о поездках по диппаспортам

БАГДАД, 23 окт — РИА Новости. Ирак планирует подписать с Россией меморандум о взаимопонимании по вопросу поездок по дипломатическим паспортам без визы, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Ирака Ахмед Махджуб.

"Мы на пороге подписания меморандума о взаимопонимании по вопросу возможности по иракскому дипломатическому паспорту посещать Россию без визы", — сообщил Махджуб.

Он отметил, что отношения между Россией и Ираком сейчас отличные, ведется работа для значительного участия российских компаний в иракском послевоенном восстановлении. Он добавил, что в целом надеется, что с началом работы нового правительства активизируются договоренности, достигнутые на февральском форуме в Кувейте.

"Надеемся, что с началом работы нового правительства активизируются результаты форума по восстановлению Ирака, который прошел в Кувейте", — отметил Махджуб.

Форум прошел в Кувейте в феврале этого года при участии 70 государств и свыше 1,4 тысячи компаний. Посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади по его итогам сообщил, что российские компании на форуме выразили готовность принять участие в процессе восстановления.