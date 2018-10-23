В МИД рассказали о планируемой встрече Путина и Эрдогана в Стамбуле

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган планируют провести отдельную двустороннюю встречу в ходе саммита по Сирии в Стамбуле, заявил замдиректора четвертого европейского департамента МИД РФ Андрей Буравов.

"Готовится в ближайшее время проведение очередного многостороннего мероприятия с участием президентов наших стран, и в контексте этого планируется также проведение и отдельной двусторонней встречи", — заявил Буравов на конференции "Россия и Турция: стратегические направления многопланового партнерства".

Он отметил, что главам двух государств всегда есть что обсудить с учетом развития международной обстановки и динамики двусторонних связей.